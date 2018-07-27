وزير خارجية البحرين: المملكة من أفضل نماذج التعايش الديني في العالم

واشنطن (وام، بنا)

بحث معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أمس الأول في واشنطن مع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مجمل القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك في المنطقة والعالم وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا) انه تم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية والتحالف الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية وما تشهده من تطور وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء - الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري من أجل تعزيز الحرية الدينية المنعقد في مدينة واشنطن والذي تنظمه وزارة الخارجية الأميركية - التشاور وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الحرية الدينية.

وخلال المؤتمر أكد معالي الوزير أن مملكة البحرين وفي ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باتت من أفضل نماذج التعايش الديني في العالم بفضل رعاية ومبادرات الملك الرائدة لتعزيز التعايش السلمي وترسيخ التسامح والحوار بين كافة الأديان والثقافات والحضارات وعلى مختلف الأصعدة.

وأضاف أن الملك يحرص على إنجاز المبادرات وبذل كل الجهود لإرساء دعائم التعايش السلمي بين البشر جميعا، منوها إلى إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يجعل من مملكة البحرين مركزًا عالميًا مهمًا للتفاهم والحوار بين الأديان

وأكد أن تاريخ البحرين يتسم بالتعايش والتعدد والسلام والتسامح، وأن المملكة تفخر بأنها كانت وستظل حاضنة لمختلف الأديان والمعتقدات، حيث توجد المساجد والكنائس والمعابد في ظل دستور يكفل الحريات الدينية، مشدداً على أن مملكة البحرين ستبقى على هذا النهج في الحفاظ على هذه الركائز مهما كانت التحديات التي تواجهها.