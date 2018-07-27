موجة غبار تضرب الكويت والداخلية تدعو لتوخي الحذر

الكويت (وكالات)

ضربت موجة غبار شديدة عصر أمس، سماء الكويت، وسط انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، فيما دعت وزارة الداخلية قائدي السيارات لتوخي الحيطة والحذر، بسبب انخفاض الرؤية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية بالإنابة في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي: «إن الطقس في الكويت يتأثر بمنخفض المهندس الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية حارة وجافة، ما يؤدى إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار، والتي ينخفض معها مدى الرؤية الأفقية، وينعدم أحياناً في بعض المناطق، مع ارتفاع الأمواج البحرية»، وأضاف البلوشي أن سرعة الرياح معتدلة إلى نشيطة السرعة، قوية أحياناً تتراوح ما بين 30 و70 كيلومتراً في الساعة، بينما تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية.

ومن جانبها، دعت وزارة الداخلية الكويتية قائدي السيارات، بضرورة توخي الحيطة والحذر، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب موجة الغبار التي تشهدها الكويت حالياً. وحثت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحفي، مرتادي البحر على الاتصال بعمليات الإدارة العامة لخفر السواحل، عند مواجهتهم لأي حالة طارئة.