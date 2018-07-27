بوتين يشيد بترامب ويعرض تبادل الزيارات الرئاسية

عواصم (وكالات)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن «استعداده للتوجه إلى واشنطن» للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أنه دعا الأخير إلى زيارة موسكو، وذلك بعد قمة أولى بينهما عقدت مؤخراً بهلسنكي، أثارت اعتراضات كثيرة في الولايات المتحدة. وصرح بوتين في مؤتمر صحفي عقده في جوهانسبورج على هامش قمة بريكس (البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا) قائلاً: «نحن مستعدون لدعوة ترامب إلى موسكو.

لقد وجهنا إليه الدعوة وتحدثت إليه وأنا مستعد للتوجه إلى واشنطن»، إلا أنه حذر قائلاً «سأكرر مجدداً (فقط) إذا تضافرت الشروط المؤاتية من أجل العمل هناك»، مضيفاً أن هذه اللقاءات مع ترامب «مفيدة»، وأشاد بوتين أيضاً بنظيره الأميركي قائلاً، «الميزة الأساسية لترامب هي أنه يسعى إلى تحقيق وعوده للناخبين الأميركيين».

وأبدا ترامب وبوتين خلال قمة في هلسنكي في 16 يوليو الحالي، موقفاً موحداً نادراً خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما خصوصاً في ما يتعلق باتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية والتي تنفيها موسكو. وأعلن البيت الأبيض الأربعاء الماضي، أن القمة المقبلة بين ترامب وبوتين والتي كانت مقررة أساساً بواشنطن في الخريف، ستتم «العام المقبل» مبرراً ذلك بضرورة انتظار أن ينتهي التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 وشبهات التواطؤ بين فريق المرشح ترامب والكرملين، والتي يقول ترامب إنها «حملة سياسية».

وأمس، نفى ترامب معرفته باجتماع عقد عام 2016 بين مسؤولين كبار من حملته الانتخابية ومحامية روسية، بعد تصريحات محاميه السابق بهذا الشأن.