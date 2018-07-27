تأكيد فوز عمران خان بانتخابات باكستان دون «غالبية مطلقة»

عواصم (وكالات)

أكدت نتائج جزئية نشرت أمس، للانتخابات العامة الباكستانية التي جرت الأربعاء الماضي، فوز «حركة الإنصاف» بزعامة أسطورة الكريكيت المعارض عمران خان، على أكبر منافسيه حزب «الرابطة الإسلامية» الحاكم و«حزب الشعب»، لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة في مجلس النواب ما سيحتم عليه تشكيل تحالف لتولي السلطة.

وأكدت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية بعد فرز أكثر من 80% من أصوات الناخبين، أن حركة خان، تأتي حالياً في الطليعة بحصولها على 114 مقعداً من أصل 272 مقعداً في البرلمان، يليها حزب «الرابطة الإسلامية»، بقيادة رئيس الوزراء المعتقل نواز شريف (63 مقعداً)، ثم «حزب الشعب» بقيادة بيلاوال بوتو زرداري (43 مقعداً)، وهذا الفارق لم يعد من الممكن تقليصه، ويأتي الجدل على فرز الأصوات بعد حملة يعتبر عدد من المراقبين أنها كانت واحدة من «الأقذر» في تاريخ البلاد بسبب عمليات التلاعب المفترضة الكثيرة.

وفي ضوء النتائج المعلنة حتى الآن، لم يعد بوسع حزب خان كسب الغالبية المطلقة (137 مقعداً) الضرورية لتشكيل حكومة بمفرده، مع أنه حقق نتيجة أفضل من المتوقع، وسيتعين عليه البحث عن حلفاء بين النواب المستقلين أو تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى.

ويقول المحلل طلعت مسعود «لا اتوقع عقبات في هذا الإطار لأن المستقلين يعرفون أن المؤسسة العسكرية لها موقف ايجابي إزاء عمران خان». وأعطت منظمة «الشبكة لانتخابات حرة وعادلة» غير الحكومية الباكستانية تقييماً جيداً للاقتراع استناداً لـ20 ألف مراقب لها.