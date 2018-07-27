نقل 55 صندوقاً لرفاة أميركيين من كوريا الشمالية

عواصم (وكالات)

سلمت كوريا الشمالية 55 مجموعة من رفات جنود أميركيين قتلوا خلال الحرب الكورية التي دارت بين 1950 و1953، منفذةً بهذا جزءاً من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة سنغافورة في 12 يونيو المنصرم، وفيما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد نقل الرفات إلى الولايات المتحدة، نقل كيم هون غيل رئيس المجلس الوطني للتعاون والمصالحة بكوريا الجنوبية، عن مسؤولين في بيونج يانج تعبيرهم عن «خيبة أمل» في الشمال بعدم إعلان «انتهاء الحرب الكورية» بعد أن «قدموا الكثير من التنازلات».

ونقلت طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الأميركي، أمس، الرفات من ونسان بكوريا الشمالية، وتوجهت بها إلى قاعدة أوسان الجوية الأميركية في الشطر الجنوبي، حيث ستقام مراسم رسمية تكريماً للقتلى في الأول من أغسطس المقبل. ووقف حرس الشرف العسكري أمام طائرة سي17- في قاعدة أوسان، حيث تم حمل الـ55 صندوقاً الملفوفة بعلم الأمم المتحدة من قبل قوات ترتدي قفازات بيضاء ونقلت إلى مركبات كانت بانتظارها، وذلك بعد عدة أيام من المحادثات، وجرى تنفيذها من جانب فريق عسكري مشترك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ووافقت بيونج يانج على إعادة الرفات خلال قمة سنغافورة بين ترامب وكيم الشهر الماضي، وكتب ترامب في تغريدة «ستغادر رفات الجنود الأميركيين قريباً جداً كوريا الشمالية متجهة إلى الولايات المتحدة!».. وتابع «بعد مرور عدة سنوات، ستكون هذه لحظة رائعة للعديد من العائلات. شكراً لك كيم جونج أون».