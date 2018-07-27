الأرياني: الحوثيون يسعون لاستنساخ «حرس ثوري إيراني»

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام معمر الأرياني، إن ‏ميليشيا الحوثي الإيرانية تفرض بالقوة دورات ثقافية على منتسبي القوات المسلحة والأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من أجل استنساخ «حرس ثوري» مماثل للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الميليشيات الانقلابية تساوم أفراد الجيش بين حضور تلك الدورات وتسلم مرتباتهم أو الفصل والتسريح من الخدمة وإحالتهم للقضاء العسكري بحجة الفرار من الواجب.

وأضاف وزير الإعلام اليمني: «الميليشيات تسعى من خلال إقامة الدورات الثقافية لغسل أدمغتهم، ومسخ عقيدتهم القتالية التي يجب ألا تكون إلا للوطن، واستنساخ «حرس ثوري» آخر في صنعاء».

واختتم قائلاً: «‏‏نطمئن أبناء شعبنا اليمني، بمن فيهم أفراد الجيش والأمن الموجودون في مناطق سيطرة الانقلاب، بأن كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي ضدهم ليست قانونية».