فرنسا والجزائر تدينان الهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين

باريس، الجزائر (وكالات)

دانت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على ناقلتي نفط سعوديتين عند مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول في مؤتمر صحفي إن باريس تدين الهجوم في مضيق باب المندب ما تسبب في إلحاق إصابة طفيفة بإحدى الناقلتين، مؤكدة أنه من «الضروري ضمان الطرق البحرية وأمنها في المنطقة».

وحثت باريس كذلك جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس واستئناف الحوار سريعاً تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما دانت الجزائر بشدة أمس الهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، معتبرة إياه «مساساً خطيراً» بالقانون البحري الدولي و«تعدياً صارخاً على الحق في حرية الملاحة».

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان إن الجزائر تدين بشدة الهجوم الذي «يؤثر سلباً على التجارة الدولية».