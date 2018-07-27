فرسان الإمارات يظفرون بألقاب مهرجان القدرة في إيطاليا

علي الظاهري (توسكانا)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، مهرجان سموه للقدرة في مدينة بيزا بإقليم توسكانا في إيطاليا، بمشاركة نحو 500 فارس وفارسة من الإمارات وأوروبا ومختلف دول العالم، والذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان وشركة عزيزي للتطوير العقاري بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة القدرة والتحمل.

وهيمن فرسان الإمارات على ألقاب المهرجان، والذي تضمن 3 سباقات دولية، وهي السباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين» وسباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كم المصنف «نجمتين» والسباق الثالث لمسافة 81 كم «نجمة واحدة».

وتوج الفارس سعيد الخياري بطلاً للسباق الرئيسي لمسافة 120 كم ممتطياً صهوة «ساهيس لوتويس» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.29.14 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس سالم العويسي على صهوة «كاستليبار تازاني» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.51.07 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي ممتطياً صهوة «أرادينار» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.51.08 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس حمد عبيد الكعبي ممتطياً صهوة «سيام دي بارذس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.56.14 ساعة.