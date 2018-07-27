فرانكلين تفشل في التأهل إلى بطولة العالم

ارفاين (أ ف ب)
فشلت السباحة ميسي فرانكلين، الفائزة بأربع ميداليات أولمبية في لندن 2012، في التأهل الى الدور النهائي لسباق 200 م حرة ضمن بطولة الولايات المتحدة للسباحة التي تشكل اختباراً لاختيار المنتخب الأميركي إلى بطولة العالم 2019.
وهو الإخفاق الثاني لفرانكلين بعد الأول في سباق 100 م حرة، ما يحرمها من المشاركة في بطولة المحيط الهادي المقررة الشهر المقبل في طوكيو، وفي بطولة العالم العام المقبل في كوريا الجنوبية.
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ولفتت فرانكلين الأنظار في أولمبياد لندن بإحرازها أربع ميداليات ذهبية، قبل أن تنال ست ذهبيات عام 2013 في بطولة العالم في برشلونة.