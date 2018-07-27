فرانكلين تفشل في التأهل إلى بطولة العالم

ارفاين (أ ف ب)

فشلت السباحة ميسي فرانكلين، الفائزة بأربع ميداليات أولمبية في لندن 2012، في التأهل الى الدور النهائي لسباق 200 م حرة ضمن بطولة الولايات المتحدة للسباحة التي تشكل اختباراً لاختيار المنتخب الأميركي إلى بطولة العالم 2019.

وهو الإخفاق الثاني لفرانكلين بعد الأول في سباق 100 م حرة، ما يحرمها من المشاركة في بطولة المحيط الهادي المقررة الشهر المقبل في طوكيو، وفي بطولة العالم العام المقبل في كوريا الجنوبية.

وحلت فرانكلين (23 عاماً) في المركز الثامن عشر في تصفيات 200 م في أكثر من 1:59 دقيقة، بفارق كبير عن متصدرة المجموعة غابي ديلوف (1:56,55 د) التي جاءت ثالثة في الترتيب خلف النجمة كايتي ليديكي واليسون شميت، وتأهلت معهما.

ولفتت فرانكلين الأنظار في أولمبياد لندن بإحرازها أربع ميداليات ذهبية، قبل أن تنال ست ذهبيات عام 2013 في بطولة العالم في برشلونة.