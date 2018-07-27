ضربة قاصمة للكبار في البريميرليج

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، والأرجنتيني ماوريشيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام أسفهما الشديد بسبب تقديم موعد انطلاق الدوري الإنجليزي «البريميرليج « إلى يوم 10 أغسطس القادم، واعتبرا ذلك بمثابة ضربة قاصمة لهما باعتبارهما من الأندية الستة الكبار في هذه المسابقة، نظراً لغياب عدد غير قليل من اللاعبين الأساسيين الذين ما زالوا يقضون إجازاتهم السنوية بعد موسم طويل وشاق انتهى بمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في مونديال روسيا، ما زادهم إرهاقاً وجعلهم في حاجة إلى فترة راحة أطول.

وقال جوزيه مورينيو: من الصعب تشكيل فريق من دون استكمال كل عناصره الأساسية لغياب بعضهم من أجل الراحة من عناء المشاركة في المونديال.. ولهذا فإنني أجد نفسي مضطراً لبدء الأسبوع الأول من الموسم من دون مشاركة جميع العناصر الأساسية للفريق. وأضاف: أنا لا أفهم لماذا أقدم «البريميرليج» على هذه الخطوة.. كان يمكننا الاستفادة بأسبوع إضافي لإعداد وتأهيل اللاعبين، خاصة أن هذه المسابقة الأهم والأقوى في أوروبا.. وعلق قائلاً: إنه أمر مؤسف للغاية. وتابع: بغياب لوكاكو وفلايني وبوجبا ولينجراد وراشفورد وفيل جونز وأشلي يونج، يفقد «الشياطين الحمر» ما يقرب من نصف تشكيلتهم الأساسية بسبب تقديم موعد بدء المسابقة. أما بوكيتينو، فقد أبدى أسفه لغياب نجومه الأساسيين، وفي مقدمتهم هاري كين وديلي آلي ويان فيرتونجين وتريبييه، وقال: هذا الأمر يمثل ضرراً كبيراً بالفريق لأنه يختزل فترة الإعداد والراحة السلبية للذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في مونديال روسيا، ولكنه أضاف قائلاً: ما علينا إلا أن نتأقلم مع ما يقرره الدوري الإنجليزي.

واتفق بوكيتينو مع مورينيو على ضرورة أن يحصل اللاعبون الذين شاركوا في المونديال على القسط الوافر من الراحة حتى يعودوا في فورمة جيدة لاستئناف المسابقة. وقال بوكتينو: هؤلاء اللاعبون في حاجة لراحة سلبية لاتقل عن 21 يوماً بعد موسم شاق وطويل، بينما أكد مورينيو أن ثلاثة أسابيع هو الحد الأدنى لراحة الجسد والذهن. واعترف بأن غياب النجوم الأساسيين عن مباريات الأسبوع الأول للدوري قد يمثل ميزة كبرى للأندية الأخرى التي أصبحت تنافس بقوة «الستة الكبار».