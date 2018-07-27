«أبيض الشباب» يخوض 4 وديات ضد البوسنة ومقدونيا

دبي (الاتحاد)
يغادر اليوم منتخبنا الوطني للشباب إلى معسكره الخارجي في سلوفينيا، والذي يستمر حتى 17 أغسطس المقبل، وذلك في إطار محطاته الإعدادية لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة في جاكارتا.
ويخوض منتخبنا الوطني أربع مباريات ودية خلال المعسكر، بواقع مباراتين مع منتخب البوسنة، وآخرتين مع منتخب مقدونيا، وتحدد إقامتها أيام 6، 10، 13، 16 أغسطس المقبل.
|
|
فيما يضم الجهاز الفني والإداري المنتخب كلاً من، عبدالله علي الشامسي «مشرف المنتخب»، راشد عامر راشد «مشرف فني»، سالم سعيد اليعقوبي «مدير الفريق»، ليدوفيك باتيللي «مدرب»، ماجد سالم الزعابي «مساعد مدرب»، فريديريك فرانسوا ميشيل «مدرب اللياقة»، يوسف سيف الزعابي «مدرب حراس»، عبدالله حسن بارون العلي «طبيب»، جورج بوقنار «مدلك»، ليوناردو سوزوكي «معالج»، كريم طيارة «مصور»، فتحي المناع «عامل مهمات».
الجدير بالذكر، أن منتخبنا الوطني سيشارك في بطولة تايلاند خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، بعد العودة من معسكره السلوفيني، وسينتظم في معسكر داخلي، يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية، قبيل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي يسبق نهائيات كأس آسيا في جاكارتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل ويتخلله مباراتان مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، والذي سيحدد التشكيلة الرئيسة لقوام المنتخب في البطولة الآسيوية.