«أبيض الشباب» يخوض 4 وديات ضد البوسنة ومقدونيا

دبي (الاتحاد)

يغادر اليوم منتخبنا الوطني للشباب إلى معسكره الخارجي في سلوفينيا، والذي يستمر حتى 17 أغسطس المقبل، وذلك في إطار محطاته الإعدادية لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة في جاكارتا.

ويخوض منتخبنا الوطني أربع مباريات ودية خلال المعسكر، بواقع مباراتين مع منتخب البوسنة، وآخرتين مع منتخب مقدونيا، وتحدد إقامتها أيام 6، 10، 13، 16 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة معسكر صربيا 24 لاعباً، هم: ماجد راشد سلطان، محمد عبدالرزاق، يعقوب يوسف عبدالله، سالم خيري مفتاح، أحمد فوزي جوهر، عمر سعيد محمد، راشد سالم خلفان، سلطان سعيد مهبوب، سعيد عبيد الكعبي، رائد رضا عيدان البلوشي، عمر أحمد سالم، أحمد جميل، عيد خميس النعيمي، خلفان حسن الحمادي، سعود عبد الرحمن سعيد المهري، خالد محمد البلوشي، فهد محمد يوسف الحمادي، منصور إبراهيم الحربي، سهيل عبد الله المطوع، فارس خليل محمد، عبد الرحمن صالح، زايد عبدالله أحمد الحمادي.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري المنتخب كلاً من، عبدالله علي الشامسي «مشرف المنتخب»، راشد عامر راشد «مشرف فني»، سالم سعيد اليعقوبي «مدير الفريق»، ليدوفيك باتيللي «مدرب»، ماجد سالم الزعابي «مساعد مدرب»، فريديريك فرانسوا ميشيل «مدرب اللياقة»، يوسف سيف الزعابي «مدرب حراس»، عبدالله حسن بارون العلي «طبيب»، جورج بوقنار «مدلك»، ليوناردو سوزوكي «معالج»، كريم طيارة «مصور»، فتحي المناع «عامل مهمات».

الجدير بالذكر، أن منتخبنا الوطني سيشارك في بطولة تايلاند خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، بعد العودة من معسكره السلوفيني، وسينتظم في معسكر داخلي، يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية، قبيل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي يسبق نهائيات كأس آسيا في جاكارتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل ويتخلله مباراتان مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، والذي سيحدد التشكيلة الرئيسة لقوام المنتخب في البطولة الآسيوية.