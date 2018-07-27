زغرب (الاتحاد)

رحب مطر عبيد الظاهري الصهباني، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بمبادرة مدرب الفريق السابق الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي حرص على حضور مباراة العين الودية الثانية في المعسكر الخارجي التي خسرها أمام فريق فارازين الكرواتي بنتيجة 2-1 أمس الأول في كرواتيا، معبراً عن تقديره لدعم زلاتكو للفريق، مؤكداً: «زلاتكو دائماً يردد أنا عيناوي باللغة العربية لأنه رجل مخلص، وأحد الذين يشعرون بالانتماء الحقيقي لهذا الكيان الشامخ الذي مكنه من تحقيق طموحاته في عالم التدريب».

وقال الصهباني الذي استقبل مدرب المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال روسيا 2018، في معسكر الفريق بكرواتيا: زلاتكو حرص على تحية الجميع، وأعرب عن أمنياته للزعيم بتحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد الذي تنتظر فيه الفريق جملة من التحديات الكبيرة. وأكد مدير فريق العين، أن المصري حسين الشحات والسويدي، ماركوس بيرج، سيلتحقان بمعسكر الفريق الإعدادي الخارجي خلال الساعات القادمة، للانخراط في البرامج التدريبية المكثفة بكرواتيا وسلوفينيا إلى جانب زملائهم بالفريق.

وأضاف: المؤكد أن الشعور بالمسؤولية والرغبة القوية هي شعار الجميع من خلال الالتزام بالجرعات التدريبية المقررة على فترتين صباحية ومسائية إلى جانب برامج الاستشفاء والسباحة وتدريبات تقوية العضلات، خصوصاً وأن كل لاعب بالفريق يدرك جيداً قيمة شعار العين وحجم التحديات التي تنتظر «الزعيم» في الموسم الكروي الجديد، وكل من يقع عليه الاختيار لدخول القائمة يظل على قدر الثقة وعند حسن ظن المدرب والإدارة والجماهير.

وقال الصهباني، إن استعدادات العين لمباراتي وفاق سطيف الجزائري المقررتين ضمن ذهاب وإياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، مضت بالصورة المطلوبة، حيث خاض الفريق مباراتين وديتين أمام فريقي إنتر زاربتش وفارازين في كرواتيا، ووضع المدرب زوران ماميتش كافة الترتيبات الفنية الخاصة بمواجهة الفريق المنافس، ونتمنى التوفيق في تحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن له التأهل للأدوار التالية.