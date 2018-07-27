«الصاعد» بدر العلي يحرز فضية العرب للمصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة بدر العلي (18سنة)، الميدالية الفضية في البطولة العربية للرجال للمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة، التي اختتمت أمس الأول بالصالة المغطاة بمدينة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والتي ضمت منتخبات، الإمارات، السعودية، الأردن، لبنان، السودان، سوريا، فلسطين، المغرب، اليمن، تونس، ومصر مستضيفة البطولة، والتي أشرف عليها الاتحاد العربي للمصارعة.

وجاء فوزه الصاعد العلي بفضية المصارعة الحرة في وزن فوق 100كجم، بخسارته في المباراة النهائية أمام بطل مصر محمد جمال، بعد فوزه المثير على لاعبين من اليمن، سوريا، ولبنان بالرغم من كونه أصغر لاعب في البطولة وبفوزه بالفضية تأهل للمشاركة في بطولة إبراهيم مصطفي الدولية الودية السنوية التي تنطلق يوم غد الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة أبطال النخبة العربية.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو الإنجاز الفضي للاعب الصاعد بدر العلي أمام تلك الخبرات العربية، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة خبرته، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، التي تقام في مدينتي جاكرتا وباليمانج في إندونيسيا دورتها 18، وذلك خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر المقبلين ضمن وفد الدولة الرسمي، والتي تعقبها المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب للمصارعة الحرة التي تستضيفها سلوفاكيا خلال الفترة من 17 وحتى 23 سبتمبر المقبل، والتي تسبقها في فترة إعداد قصيرة بإشراف مدربه شعبان السيد.

وأضاف الدرعي أن اللاعب الصاعد بدر العلي يجد اهتمام الاتحاد كموهبة فطرية عشق المصارعة منذ صغره مروراً بكافه فئات المراحل العمرية للمصارعة، وحقق الكثير من الألقاب المحلية والإقليمية مما يتطلب رعايته وتوفير كافة متطلبات التفوق الرياضي والأكاديمي ليسهم في عكس الوجه المشرق للرياضة الإماراتية، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، الذي نجح في رفع علم دولة الإمارات عالياً في مختلف المناسبات الرياضية.