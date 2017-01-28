حظر صيد أسماك القرش من الثلاثاء وحتى 30 يونيو

هالة الخياط (أبوظبي)
تبدأ الثلاثاء المقبل فترة الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش في مياه الدولة حسب القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة هذا النوع من الأسماك، وتستمر فترة المنع حتى 30 يونيو.
وتخضع أنواع عدة من أسماك القرش للحماية التامة بموجب القانون ويحظر صيدها في أوقات محددة من العام خصوصاً في مواسم التكاثر، التي تستمر من شهر فبراير حتى يونيو.
|
وبينت الهيئة أن قرار الحظر جاء حفاظاً على هذه الأنواع النادرة وعلى التوازن البيئي، لا سيما وأن هذه الأسماك تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة والتي تؤدي في حال تكاثرها إلى نقل العدوى للفصائل الأخرى من الأسماك.
|
ويستثنى من القرار، منع صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية السايتس والموجودة في مياه الصيد بالدولة طوال العام، وعلى الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر بإطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها.
ولا يجوز للشركات تصدير أسماك القرش التي تصاد في مياه الصيد بالدولة سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر طوال العام، ولكن يسمح القرار بإعادة تصدير أنواع أسماك القرش المستوردة شريطة الحصول على تصريح إعادة تصدير من وزارة التغير المناخي والبيئة.