إجراءات الوزن لـ «أبوظبي جراند سلام» للجو جيتسو تنطلق اليوم

أمين الدوبلي (طوكيو)

تبدأ في الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت طوكيو (الثانية عشرة ظهراً بتوقيت أبوظبي)، إجراءات الوزن الرسمية للجولة الأولى من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي ستقام في صالة أوتا جيمنيزيوم في العاصمة اليابانية غداً، بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة من 43 دولة حول العالم.

ويشرف على تلك الإجراءات، الحكام الذين تم اختيارهم لهذا الحدث برئاسة البرازيلي أليكس باز لتستمر لمدة ساعتين وتنتهي في السابعة مساء بتوقيت طوكيو، وذلك في الصالة نفسها التي ستستضيف المنافسات غداً، والتي تقام عليها النزالات للمرة الأولى، بما اعتبره كل عشاق الجو جيتسو والألعاب القتالية المختلطة مكسباً مهماً، لكونها واحدة من أشهر الصالات بالدولة، والتي ستستضيف جانباً من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن كل الترتيبات اتخذت لانطلاق البطولة، وأن عدد المشاركين فاق كل التوقعات بالنسبة لجولة طوكيو، التي كان يعتبرها الكثير من عشاق اللعبة بعيدة جغرافياً عنهم، وأنه من أجل ذلك قررت اللجنة المنظمة للبطولة أن تغلق باب التسجيل قبل الموعد المحدد له بأسبوع كامل، حيث كان مقرراً له أن يغلق في مساء يوم 24 يوليو الجاري، ولما زاد العدد عن الرقم المطلوب تم إغلاقه في مساء يوم 17، وأنه لو كان تم تركه مفتوحاً كان العدد سوف يصل إلى 1000 لاعب ولاعبة، حيث إن عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات يؤخرون تسجيلهم في العادة إلى الأيام واللحظات الأخيرة، وقد استهدفنا أيضاً من هذا القرار أن نحث الراغبين على المشاركة في هذه البطولة على التسجيل بشكل مبكر.

وعن الصالة وتجهيزاتها قال: «نقوم بزيارتها والاجتماع مع مسؤوليها بشكل يومي منذ 3 أيام، والتقينا الشريك المنظم الياباني وهو تاكا ماسي، ونتابع معه أولاً بأول كل الترتيبات والتجهيزات التي اقتربت من النهاية بالفعل، وسوف تكون الصالة جاهزة تماماً قبل الرابعة من مساء اليوم، وأيضاً قبل بدء إجراءات التسجيل الرسمية، وقد تم توصيل أجهزة الحاسب الآلي لحكام الطاولات الذين يحتسبون النقاط بناء على قرارات وإشارات حكام الساحة، وهناك منصة لكبار الزوار وأخرى للإعلاميين الراغبين في تغطية الحدث، ونتوقع حضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين والقيادات الرياضية باليابان، كما نتوقع أن تحظى البطولة بتغطية إعلامية كبيرة، في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين في مختلف الفئات، وأيضاً في ظل اتساع رقعة الاهتمام بالبطولة عاماً بعد عام، ولاسيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة في النسخ السابقة».