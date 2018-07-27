«صراع العمالقة» يتجدد مع سباق «الملك جورج» في «أسكوت»

محمد حسن (دبي)

يشهد مضمار «أسكوت» العريق بالمملكة المتحدة عصر اليوم، فعاليات سباق الملك جورج السادس، والملكة إليزابيث ستيكس لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته مليوناً و250 ألف جنيه استرليني، ويستأثر بالاهتمام الجماهيري والإعلامي.

ويعتبر سباق «الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس»، من أفضل سباقات المسافات المتوسطة في أوروبا، ويتم من خلاله اختبار خيول الثلاث سنوات في مقابل الخيول التي تكبرها سناً.

ويشهد السباق اليوم مشاركة 8 خيول من القوية، منها اثنان من خيول الإمارات، هي «بويتس وورد» لسعيد سهيل، بإشراف مايكل ستاوت وبقيادة جيمس دويل، و«ديزرت أنكاونتر» لعبدالله المنصوري، بإشراف ديفيد سيمكوك وبقيادة أندريه إتزيني.

الجواد «بويتس وورد» كان توج في آخر مشاركة له بلقب سباق برنس أوف ويلز للفئة الأولى ضمن مهرجان رويال أسكوت هنا في يونيو الماضي، أما «ديزرت أنكاونتر» فقد كان وصيفاً في آخر مشاركة له بمضمار نيوبري.ويعتبر الجواد «كريستال أوشن» بإشراف مايكل ستاوت وبقيادة ويليام بيوك، من أبرز المرشحين، حيث توج في آخر مشاركة هنا بلقب سباق «هارد ويك ستيكس» لمسافة الميل والنصف الميل للفئة الثانية. ومن الخيول المتحدية «كراكس مان» بإشراف جون جوسدن وبقيادة روبرت هافلين.وتبرز في الشوط الأول سباق برنسيس مارجريت هيلاند ستيكس، المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «جروب 2»، المهرة «تشبيلي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف مارك جونستون وبقياة جيمس دويل.ويشهد الشوط الثالث على لقب سباق جيجسيت إنترناشيونال ستيكس لمسافة 1400 متر، وفرة نوعية لخيول الإمارات حيث تشارك أربعة خيول، يتقدمها «برايان ذا سيل» لجودلفين، بإشراف ريتشارد فاهي وبقيادة ويليام بيوك. و«كاردشارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف مارك جونستون وبقيادة جيمس دويل، و«مكلل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بإشراف ماركوس ترويجنيج وبقيادة دين أونيل، وهناك أيضاً «مبتسم» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ويليام هاجز وبقيادة تشارلس بيشوب.

ويمثل الإمارات في الشوط الثاني على لقب سباق بورشي هانديكاب لمسافة 1600 متر، كل من «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سام جولد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وبقيادة أندريه أتزيني. وتحرص الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على حضور السباق، في تقليد قديم إلى جانب العائلة المالكة، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول المهجنة الأصيلة.

ويعتبر مضمار أسكوت الإنجليزي معقل السباقات الملكية، ومن أعرق المضامير العالمية في سباقات الخيل، وتم تأسيس المضمار بوساطة الملكة آن عام 1711م.

ويقام في المضمار الملكي بالإضافة إلى سباق الكينج جورج وكوين إليزابيث ستيكس، مهرجان رويال أسكوت، الذي تحضره الأسرة المالكة والطبقة الأرستقراطية والمشاهير والنجوم وكبار الملاك من مختلف أرجاء العالم.

وفازت خيول الإمارات باللقب 12 مرة، منها 5 مرات لخيول جودلفين من قبل، حيث تمكن «سوين» من الظفر باللقب مرتين عامي 1997 و1998، «ديلامي» 1999 ثم «دوين» عام 2004.