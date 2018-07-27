بطولة لبنان السادسة لجمال الخيول العربية تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتعاون مع جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة في لبنان، تنطلق اليوم، منافسات بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيل العربي، وتستمر على مدار يومين في بلدة رياق البقاعية - بمدرسة القديسة حنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وبالتزامن مع (عام زايد) والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وتحت شعار (عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة).

وتندرج بطولة لبنان لجمال الخيول ضمن أجندة النسخة العاشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية الذي يسعى جاهداً لترسيخ هذه الرياضة المتميزة بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي في ظل رعاية ودعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويشارك في البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في لبنان، والعديد من أبطال البطولات الدولية التي سبق تنظيمها وعدد من الفائزين بالبطولات العالمية.

وحققت البطولة الخامسة التي أقيمت العام الماضي برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وأقيمت على كأسين تحملان اسم الوثبة ستاليونز، نجاحاً منقطع النظير.