شباب الأهلي يعلن ضم جيمي أيوفي موسمين

وليد فاروق (دبي)

أعلن نادي شباب الأهلي عن تعاقده رسمياً مع المهاجم الإكوادوري جيمي ايوفي، قادماً من نادي بكين رينهي الصيني، ليكون المحترف الأجنبي الثاني في صفوف الفريق بعد الأرجنتيني ماورو دياز، حيث انضم اللاعب فعلياً إلى معسكر الفريق بمدينة اليكانتي بإسبانيا.

وحرص محمد حمدون مدير الفريق الأول على لقاء اللاعب فور وصوله إلى مقر البعثة، بحضور التشيلي سييرا المدير الفني للفريق، وشارك اللاعب بالفعل في التدريبات المسائية، ورغم عدم الإعلان عن مدة التعاقد، إلا أن الصحف الإكوادورية قالت إن العقد يمتد موسمين حتى نهاية موسم 2019-2020.

ولعب ايوفي في الموسم الماضي مع فريق بكين رينهي، وساهم في تأهل الفريق لدوري المحترفين الصيني، بعدما تصدر قائمة هدافي فريقه برصيد 20 هدفاً.

على جانب آخر كشفت صحيفة «جلوب سبورت» البرازيلية أن المهاجم البرازيلي ويلينجتون نيم المحترف في صفوف شاختار الأوكراني، تلقى عرضاً للانتقال إلى صفوف شباب الأهلي، وقالت الصحيفة إن رغبة اللاعب هي العودة إلى البرازيل، لكن هذا لن يحول دون إمكانية انتقاله إلى مكان آخر، في حال تلقيه عرضاً مثيراً للاهتمام خارج أوكرانيا، حيث إنه مرتبط بعقد مع شاختار حتى 2020.