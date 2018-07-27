توأم الانتخابات: الكراهية تفرّق العالم

كنتوود (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

مونيكا سباركس وجيسيكا آن تايسون شقيقتان توأم تتفقان في كلّ الأمور ما عدا السياسة، إذ تؤيد واحدة الحزب الديموقراطي وتناصر الثانية الحزب الجمهوري وكلتاهما مرشحتان للانتخابات المحلية في منطقة كينت بولاية ميشيجان.

تربط بين الأختين البالغتين من العمر 46 عاماً روابط قوية توطّدت خلال طفولة طبعها الاستغلال وعصفت بها المشاكل، وقد ارتدت الأختان السوداوان الفستان الأبيض عينه بمناسبة مقابلة مع وكالة فرانس برس وراحت الواحدة تنهي جمل الأخرى.

والفرق الوحيد بينهما كان دبوس زينة على شكل وردة، باللون الأزرق لمونيكا الديموقراطية والأحمر لجيسيكا الجمهورية.

وهما تؤكدان أنهما مثال حيّ على أنه من الممكن تخطي الاختلافات السياسية.. وتقول جيسيكا آن تايسون «أنا مصدومة فعلاً بمدى الكراهية التي تفرّق العالم وبرؤية أمهات لا يتكلمن مع أبنائهن وآباء يقطعون العلاقات مع بناتهم».

وتؤكد مونيكا سباركس «لن ندع بذور هذا الشقاق تصل إلى عائلتنا».

ويعيش التوأم في مقاطعتين مجاورتين في منطقة كينت الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد ديترويت وهما مرشحتان لمقعد في الحكومة المحلية، وتندرج هذه المنطقة في ما يعرف بـ «حزام الصدأ» في إشارة إلى المراكز السابقة للصناعة التعدينية التي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية والمحسوبة تقليدا على الديموقراطيين لكنّ أبناءها صوتوا بأغلبيتهم للملياردير الأميركي سنة 2016.

وتتفق الشقيقتان على مسألة واحدة هي خدمة المواطنين والحدّ من التباين السياسي وهما مستعدتان لمناقشة كلّ المسائل الأخرى.