القبض على «الطفل اللصّ»

باريس (أ ف ب)

أوقف طفل في التاسعة من العمر وشريكه ابن الثالثة عشرة للاشتباه في أنهما سرقا شقة في باريس مساء أمس، وهما عالقان على سقالة، بحسب ما كشف مصدر في الشرطة.. وأوقف اللصان الصغيران قرابة الساعة العاشرة ليلاً، وهما عالقان على سقالة في أحد مباني العاصمة، وقبل توقيفهما، تخلص الفتيان من كيس يحتوي على أجهزة متعددة الوسائط ومحفظة مالية ونقود.

وقد صرحت ضحية السرقة هذه للشرطة أنها حاولت السيطرة على أحد الفتيين لكنه أفلت منها وهرب مع شريكه عبر سقالة، ونقل الطفل البالغ من العمر تسع سنوات إلى مركز إيواء، في حين حبس الثاني على ذمة التحقيق.