«سبتمبر بلا تصفح» لمواقع التواصل الاجتماعي

لندن (د ب أ)
أطلقت مجموعة بريطانية معنية بالصحة حملة تدعو الأشخاص إلى التخلي عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تقليله في إطار حملة «سبتمبر بلا تصفح»، والتفكير في ما ينقصهم عندما يعطون الأولوية لحياتهم الرقمية.
وتريد الجمعية الملكية للصحة العامة أن يستغل الأشخاص ذلك الشهر «لبناء علاقة صحية أكثر توازناً مع وسائل مواقع الاجتماعي» والتأمل فيما فاتهم وما لم يفتهم وماذا يحتاجون فعله والاستمتاع بدلاً من ذلك.
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وأضافت الجمعية: «إن الأدلة المكتشفة حديثاً تثير المخاوف بشأن التأثير المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي على صحتنا العقلية ورفاهنا».
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وتدعم هذه الحملة دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا، التي أشارت إلى أنه من الصواب تسليط الضوء على «المخاوف المتزايدة من مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة مشكلات الصحة العقلية لدى الأطفال».