«لمبروك» استحضار الفرجة من عمق التراث المغربي

محمد نجيم (الرباط)

يُواصل المخرج المغربي أمين ناسور إسعاد الجمهور المغربي بعرضه المسرحي الجاد والجميل «لمبروك»، الذي أشرف على إنتاجه مسرح محمد الخامس الوطني، وهو من تشخيص مجموعة من الأسماء المعروفة على خشبة الركح المغربي أمثال: عبد الله ديدان، لطيفة أحرار، فريد الركراكي، وسيلة صابحي وهاجر الشركي. أما الموسيقى فهي من توقيع الفنان ياسر الترجماني والملابس من تصميم طارق رابح.

عمل مسرحي جاد أعاد للمسرح المغربي أمجاده، وذَكَّر بأسماء شيوخ المسرح المغربي أمثال الطيب الصديقي وعبد الله شقرون وأحمد الطيب لعلج؛ وهؤلاء منحوا للمسرح المغربي هويته الخاصة مسرحية وطابعه المتفرد.

«المبروك» تنهل من منابع الفرجة المغربية، وتستحضر أحد مكوناته الضاربة في القدم «لبساط» وفن الحلقة. و«البساط» كما يُعرفه الدكتور عبد الرحمن بن زيدان هو «ظاهرة فرجوية شعبية مغربية لها مقوماتها الفنية، ولها آليات اشتغالها بشخوص تتكلم كلامها الخاص، وتلعب بتلقائية بعيدة عن التصنّع، والتكلف، وهو ما جعلها ظاهرة تراثية شعبية كل مكوناتها الشعبية تبقى حارسة أصالتها، وهي تقدم فرجة تلامس بشكل مباشر وغير مباشر حالة من حالات مجتمع مغربي يعيش فيه المواطن في واقع مزدحم بالمشاكل، والضغط النفسي، والتفاوت الطبقي، مما يجعل غاية هذا البساط هو التنفيس عن ضغط الحالات حين يتخذ أشكالاً فنية للفرجة، كان السلاطين يقبَلون بها، لأنها فن يسمعهم صوت الشعب بكل عفوية، وتضع أمامه محالات واقع لا يتحكم فيه إلا التناقض، والزيف، والرياء، وحب الذات، فتنتقل هذه الحالات إلى فضاء البساط لتكون صوراً تكشف خللها أمام من يهمهم أمر الناس والعباد».

ويضيف ابن زيدان في ورقة المسرحية «حين أقدمت فرقة (سيتكوم) على إعادة الحيوية الفنية إلى هذه الظاهرة المسرحية الشعبية فإنها راهنت على تجديد مفردات البساط، وتغيير بنياته بتيمات جديدة من أجل تواصل ممكن مع المتلقي، فجدّدت موضوعاتها، وحدّدت غاياتها حتى تقترب ـ أكثر ـ من طبيعة المشاكل التي يعيش فيها من يحلم بالهجرة ، أو أن المرأة تحلم برجل يتوافر على صفات يتم تقديمها بشكل ساخر، فأرادت التعامل مع شكل قديم بمواضيع جديدة، فوضعت هذه المواضيع في فرجة حرّكتها وسائط فنية جديدة جدّدت الكتابة المشهدية للفرجة الشعبية من دون الاعتماد على الشخوص الثابتة في «البساط» التقليدي. المعروف كشكل فرجوي في المغرب ويعود تاريخه قرون طويلة من الزمن وقوامه السخرية والضحك ونشر الحكمة، لتفريغ الذات من ضغوط اليومي القاهرة.

ترصد المسرحية رغبات وآمال أفراد وجماعات من المجتمع المغربي، خاصة البدوي منه، كالرحيل والحلم بتحقيق الثراء وتملك الأراضي والزواج، وغير هذا من ما يؤرق ويشغل بال الإنسان في كل مكان وزمان. وهي تعتمد الحكي بلغة سهلة أساسها الفرجة والسخرية من واقع اجتماعي مهزوز ومُثقل بالإكراهات، كما أن المخرج وظف في العمل المسرحي الموسيقى والتراث الشعبي والقول المأثور الغني بالحكمة والتجارب الإنسانية التي تنهل من تربة المكان المغربي.