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عرض ضمن «الأسبوع الإماراتي الصيني»

«المحارب الذئب».. انتقام في معركة مغلقة
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تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2018

إبراهيم الملا (الشارقة)

من شاهد فيلم «عملية البحر الأحمر» للمخرج الصيني (دانتي لام)، سوف يستعيد مشاهد كثيرة تتقاطع مع الجزء الثاني من فيلم «المحارب الذئب».. الفيلمان تم عرضهما ضمن برنامج الأفلام في الأسبوع الإماراتي الصيني بأبوظبي.

ففي فيلم «المحارب الذئب» للمخرج (وو جينغ)، نرى أن المشاهد المتقاطعة، تبدأ مباشرة مع اللقطات التمهيدية المتمثلة في هجوم مجموعة من قراصنة البحر الصوماليين على سفينة شحن صينية، وبدلاً من استدعاء طاقم سلاح البحرية الصينية، كما حدث في فيلم «عملية البحر الأحمر»، فإن عملية الإنقاذ تتم هنا على يد شخص واحد يقوم بالقفز من فوق السفينة، والقضاء على المهاجمين، وسحبهم نحو العمق البحري من خلال توليفة حركية اتسمت بالمبالغة، وبصيغة مشهدية استعراضية، وكأننا أمام معركة فنتازية وخارقة.

حبكة ظاهرية

السمة الأخرى التي جمعت الفيلمين، تمثلت في الحبكة الظاهرية وتناولها لمجموعة من العمال الصينيين المحاصرين في المناطق المتوترة، حيث تناول فيلم «عملية البحر الأحمر» قضية رهائن صينيين في قبضة مجموعات إرهابية أثناء الثورة في اليمن، بينما يتطرق فيلم: «المحارب الذئب» لمجموعة من الصينيين المحاصرين في مصنع يحيط به الانقلابيون المدعومون من قوى خارجية في إحدى الدولة الأفريقية.

يتناول الفيلم هواجس وذكريات وتحديات المجند «لينغ فينغ» (يقوم بدوره مخرج الفيلم وو جينغ) المنتمي سابقاً لفرقة «المحاربون الذئاب» في الجيش الصيني، باعتبارها نخبة متخصصة في عمليات الإنقاذ ومجابهة العدو، وسط ظروف عاتية وبالغة الخطورة، فبعد استقالة هذا المجنّد لأسباب شخصية تتعلق بموت صديقته السابقة في الجيش، ورفضه للفساد المستشري بين القادة العسكريين، يذهب للعمل في السفن التجارية الصينية التي تجوب أعالي البحار وتتوقف في موانئ تعج بالجاليات الصينية حول العالم، ومن ضمنها، ميناء أفريقي يطيل «فينغ» البقاء فيه، ويقيم صداقات عميقة مع الأفارقة والصينيين هناك، ويحظى بشعبية واسعة بينهم، وسط بيئة آمنة وطبيعة ساحرة، تنقلب فجأة إلى بيئة قاتمة وطبيعة مشوهة عندما يهاجم الثوار والانقلابيون المدينة. ... المزيد
     
 

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