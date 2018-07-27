«النخبة الحضرمية» تشيد بدعم الإمارات لتعزيز الأمن

محمود خليل (دبي)

ثمن قياديان بارزان في قوات النخبة الحضرمية في المكلا الدعم السخي اللامحدود الذي تقدمه دولة الإمارات، قيادة وشعباً لتعزير الأمن والاستقرار في اليمن وفي محافظة حضرموت.

وأعربا في حديث مع «الاتحاد» عن التقدير الكبير الذي يكنه الشعب اليمني لدولة الإمارات ولقيادتها الرشيدة ولشعبها العربي الأصيل للمواقف التاريخية التي اتخذتها الدولة الإمارات تجاه اليمن، بداية بمعارك تطهير المحافظات المحررة من ميليشيات الحوثي الإجرامية، وتحرير حضرموت من قوى الشر والإرهاب.

واعتبرا أن إطلاق الإمارات خطة تأهيلية واسعة لتدريب كوادر الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت، واحد من المواقف العروبية الأصيلة التي دأبت دولة الإمارات على اتخاذها بالوقوف إلى جانب اليمن واليمنيين لمجابهة مخططات الانقلابيين الإيرانيين والتنظيمات الإرهابية.

وكان اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية دشن مطلع يوليو الجاري دورة الأمن الأولى الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية، بحضور العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري من وزارة الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة والتحالف العربي.وأوضح العميد سالم الخنبشي مدير عام الأمن والشرطة في حضرموت، أن أولى الدورات التأهيلية التي تم تدشينها مطلع يوليو الجاري لتدريب 1000 من منتسبي القطاع الأمني في حضرموت وتستمر لمدة 10 أشهر هو جزء من خطة إماراتية كبيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية لإعانة شرطة حضرموت للنهوض بكافة مسؤولياتها بمكافحة الجريمة وضبط المجرمين. وأشار إلى أن المشروع يشتمل على كافة أنواع التدريب المعرفي والقانوني والعسكري لتمكين رجال الأمن في حضرموت من ألإلمام بكامل المعارف والمهارات المطلوبة لمواجهة الجريمة والمجرمين وتقديمهم للعدالة بما يعزز من أمن واستقرار محافظة حضرموت.وقال إن المواقف العربية الأصيلة التي تنتهجها دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب اليمن واليمنيين ليس بغريب على قيادتها الرشيدة.وأوضح أن المساندة الإماراتية عززت المجالات الاقتصادية في حضرموت، وتضمنت دعماً سخياً للبنية التحتية، مؤكداً أن قوات النخبة الحضرمية، تم تدريبها وتأهليها بدعم من دولة الإمارات، وأسهمت في تثبيت الأمن والاستقرار في المكلا، ومدن ساحل حضرموت، وكان لها دور كبير في تطبيع أوضاع السكان، والتخفيف من معاناتهم.