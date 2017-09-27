خبراء سعوديون لـ «الاتحاد»: إيران حققت حلمها باختراق «التعاون» بتحالفها مع قطر

أكد خبراء ومحللون سياسيون سعوديون أن المال القطري كان حاضراً وبشهادات مؤسسات استخباراتية غربية ومؤسسات أميركية متخصصة في كل الحوادث الأمنية والاضطرابات التي وقعت في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر وليبيا، وسوريا واليمن، مشددين على أن المال القطري عزز دور الحركات المتمردة ضد وطنهم، فيما كانت قناة الفتنة «الجزيرة» تمثل البوق الإعلامي المحرض لتلك الحركات.

وأضافوا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المال القطري كان الوقود المحرك لما سمي زوراً بثورات الربيع العربي التي كانت مجرد حركات تمرد صنعتها أجهزة مخابرات غربية بالتعاون مع قطر التي أنشأت لذلك في كل من لندن والدوحة ما سمته بـ«أكاديمية التغيير» التي عملت على شحن الشباب العربي وتوجيه طاقة غضبه لكى يرتكب أعمال عنف، ويعمل على تفتيت الأنظمة السياسية العربية بطرق غير شرعية. وشددوا على أن إيران حققت حلمها في اختراق منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال تحالفها السري مع قطر.

وأوضحوا أن دول التحالف عانت كثيراً الاختراقات التي كانت تتعرض لها مواقعها من خلال المقذوفات التي كانت يطلقها الحوثيون، رغم أن الحوثي لا يملك مراقبة جوية ولا طائرات استطلاع، ما أثار شكوكاً وتساؤلات في وقتها كيفية اكتشافها لأماكن تواجد قوات التحالف إلا إذا كانت هناك خيانة في التحالف، والتي حصدت أرواح العديد من الجنود السعوديين والإماراتيين وبقية الدول، إلى أن أيقنت دول التحالف بخيانة قطر.

وكان مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية قد ذكر في وقت سابق أن التحويلات المالية المقدمة من قطر لمناطق الصراع، «ولَّدت فصائل إرهابية، وأعاقت الجهود الدولية لمحاربتها، وقد كشفتها وساطاتها في قضايا الخطف وغيرها».

وكشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، أن المليارات التي أرسلها النظام القطري لإحدى الدول بحجة فك الرهائن، كانت في حقيقة الأمر لتمويل الإرهاب في العوامية.