تعز.. وضع معيشي صعب ومعاناة لا تنتهي

أمة الرحمن الإغواني (تعز)

لم تعان محافظة يمنية كما عانت تعز على كافة المستويات، استهدفتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بكافة الأسلحة على مدى ثلاث سنوات من الحرب ولا تزال، فرضت عليها حصاراً من كافة الجهات، عُدَّ الأسوأ في تاريخ البلاد، ومن أكثر حصارات العالم سوءاً وكارثية، تعيش تعز أوضاعاً متأرجحة على المستوى العام، وبالأخص فيما يتعلق بحياة الناس وما يضمن لهم ديمومة استمراريتهم في الحياة في ظل الوضع المعيشي الصعب ومعاناة الحرب التي لا تنتهي.

الوضع متفاوت ليس بمقدور الناس هنا أن يلامسوا الاستقرار بكل جوانبه، الكل يدرك حقيقة ما يجري، وقد طوّع نفسه للتكيف مع الوضع ومستجداته مهما كانت التكلفة، موت من كل الجهات بسبب الحصار المفروض والقذائف التي لا تتوقف، وموت على مستوى المعيشة بسبب ندرة الحملات الإغاثية وارتفاع كلف السلع الغذائية الأساسية.

فبعد أن استطاع الجيش الوطني بأسناد من التحالف العربي فك الحصار عن المدينة من الجهة الغربية، وأصبح الخط الواصل بين تعز وعدن متاحاً، فإن الحالة الإغاثية تحسنت إلى حد ملموس، لكنّ ذلك ليس كافياً بالصورة التي يمكن من خلالها الحكم على تحسن الحال بشكل نهائي.

وفي هذا العام، يحاول الأهالي مواجهة وضعهم بما يستطيعون، فالأسعار تضاعفت بشكل هستيري، بسبب تهاوي العملة المحلية التي وصلت إلى 500 ريال مقابل الدولار الواحد بزيادة 100% عن العام الماضي، وهو ما زاد من كارثية الأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع متواصل للسلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للعيش.