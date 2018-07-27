ارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم لأجل سنة خلال يوليو

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الإمارات بالدرهم «الايبور» بقيمة 24 نقطة أساس لأجل سنة خلال شهر يوليو الجاري ليبلغ 3.25% يوم أمس، مقارنة مع 3.01% مطلع الشهر الجاري، وفقاً للأسعار الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

ويعتبر سعر «الايبور» هو سعر الأساس لدى غالبية البنوك بالدولة، في معادلة تحديد سعر الفائدة للقروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك لعملائها في كافة قطاعات الأعمال بالدولة.

وتقوم معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية بإعادة تسعير الفائدة (رفعا أو خفضا) على القروض والتسهيلات القائمة، تبعا للتغيرات في سعر «الايبور»، ما عدا القروض والتسهيلات التي تنص عقود التمويل الخاصة بها والموقعة بين البنك والعميل على أن سعر الفائدة ثابت ولايتم تغييره طوال فترة التسديد.

وتعدل البنوك أسعار الفائدة على القروض القائمة كل سنة أو ستة أشهر، حسب العقد، ووفقاً لسعر الأساس المعتمد في التمويل، حيث تعتمد بعض البنوك سعر «الايبور» لأجل 6 أشهر أو لأجل سنة.