الاقتصاد الأميركي ينمو %4.1 في الربع الثاني

واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي عزز فيه المستهلكون الإنفاق، وسارع المزارعون إلى شحن فول الصويا للصين لتفادي رسوم تجارية فرضتها بكين دخلت حيز التنفيذ في أوائل يوليو.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 4.1 بالمئة في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي أيضاً.

وذلك أقوى أداء يحققه الاقتصاد الأميركي منذ الربع الثالث من عام 2014.

وجرى تعديل النمو في الربع الأول بين يناير ومارس بالرفع إلى 2.2 بالمئة من الوتيرة البالغة اثنين بالمئة في التقديرات السابقة. وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2017، نما الاقتصاد 2.8 بالمئة.

وزاد الناتج 3.1 بالمئة في النصف الأول من 2018، ما يضع الاقتصاد على مسار تحقيق معدل النمو السنوي المستهدف من إدارة ترامب، والبالغ ثلاثة بالمئة.

وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس مع صعود الأسهم المرتبطة بالسلع غير الأساسية بدعم من أرباح إيجابية لأمازون، وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.91 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 37.56 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 6.55 نقطة.