الناقلات الوطنية تستحوذ على نصف طائرات «بوينج» المسلمة في المنطقة خلال 18 شهراً

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستحوذ الناقلات الوطنية على أكثر من نصف إجمالي طائرات «بوينج» التي تم تسليمها بالشرق الأوسط خلال 18 شهراً، وذلك منذ يناير العام الماضي حتى يونيو الماضي، بواقع 33 طائرة من أصل 64 طائرة، بحسب بيانات شركة بوينج.

وأشارت البيانات إلى أن فلاي دبي تسلمت 8 طائرات، منها طائرتان من طراز 737-800 و6 طائرات من طراز 737 ماكس، وتسلمت طيران الإمارات 15 طائرة من طراز 777-300 «اي آر»، وتسلمت الاتحاد للطيران 10 طائرات من طراز 787-9.

وحول الناقلات الشرق أوسطية الأخرى، أشارت البيانات إلى أن الملكية الأردنية تسلمت طائرة واحدة، والخطوط السعودية تسلمت 4 طائرات، والكويتية تسلمت 8 طائرات، أما طيران الخليج فتسلم طائرتين، والطيران العراقي طائرتين.

وحول إجمالي الطلبيات التي لم يتم تسليمها بعد في الشرق الأوسط بحسب شركات الطيران وشركات التأجير اعتباراً من يونيو 2018، فإن طيران الإمارات لم تتسلم بعد 159 طائرة، حيث بلغ إجمالي طلبياتها من الطائرات 289 طائرة وتسلمت منها 130 طائرة، أما الاتحاد للطيران فلم تتسلم 78 طائرة، حيث بلغ إجالي طلبياتها من طائرات بوينج 120 طائرة، وتسلمت منها 42 طائرة، وفيما يتعلق بفلاي دبي، فلم تتسلم 172 طائرة من إجمالي طلبياتها 237 طائرة، حيث تسلمت منها 65 طائرة.

ولم تتسلم طيران الخليج بعد 14 طائرة، والملكية الأردنية 4 طائرات، والطيران العراقي 26 طائرة وخطوط «ميد وسيت» المصرية طائرة واحدة.

وحول عدد الطائرات التي تم طلبها في منطقة الشرق الأوسط في الفترة بين يناير 2017 ويونيو 2018، أشارت بيانات «بوينج» إلى أنها بلغت 226 طائرة، منها 176 طائرة طلبتها فلاي دبي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الطائرات التي تم تسليمها في الشرق الأوسط العام الماضي بلغ 52 طائرة، فيما بلغ إجمالي الطلبيات 200 طائرة.

وبلغ إجمالي الطائرات التي تم تسليمها عالمياً في العام 2017 ، 763 طائرة، فيما يبلغ إجمالي الطلبيات 912 طائرة، بحسب بيانات بوينج.