%42 من البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء جديد حول «بريكست»

لندن (أ ف ب)

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة للمرة الأولى، أن غالبية من البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول النتيجة النهائية للمفاوضات حول بريكست، بينما رفضت المفوضية الأوروبية مقترحات لندن الجديدة حول تعاون جمركي في المستقبل.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لصحيفة «ذي تايمز» وشمل 1653 شخصاً أن نحو 42 بالمئة من البريطانيين يرون أنه من الضروري تنظيم استفتاء جديد بعد المفاوضات، مقابل 40 بالمئة لا يرغبون في ذلك.

وكانت فكرة تنظيم استفتاء جديد التي تدعمها منظمة «بيبل فوت» تقدمت في الأسابيع الأخيرة مع الدعم الذي قدمته وزيرة التعليم السابقة جاستن غرينينغ.

وأطلقت صحيفة «ذي اندبندنت» الأربعاء عريضة جمعت أكثر من مئتي ألف توقيع حتى صباح الجمعة. ويأتي هذا الاستطلاع بينما رفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الخميس خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تهدف إلى الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع القارة بعد بريكست المقرر في 29 مارس 2019، عبر إقامة نظام جديد لمراقبة السلع يمكن لبريطانيا أن تؤمن عبره مراقبة وجمع الرسوم الجمركية على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.