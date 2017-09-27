برلين (وكالات)

أعلنت محكمة عليا في مدينة «سيلله» الألمانية أمس، بدء محاكمة العقل المدبر لتنظيم «داعش» في ألمانيا بتهمة تجنيد المقاتلين للتنظيم الإرهابي ودعم منظمة إرهابية أجنبية. وقالت المحكمة في بيان، إن المدعو «أبو ولاء» وهو عراقي يبلغ من العمر 33 عاماً متهم مع 4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عاماً بتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي من خلال إقناع الشباب بالانضمام إلى صفوفه في سوريا والعراق. ووفق النيابة العامة الألمانية فإن المتهم يعد «شخصية مركزية» للتنظيم في ألمانيا، وكان ناشطاً مع المتهمين الآخرين في اتحاد محظور أخذ على عاتقه تجنيد الشباب الألماني في صفوف «داعش».

وكانت السلطات الألمانية قد اعتقلت المتهمين الخمسة في نوفمبر من العام الماضي في ولايتي شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا وساكسونيا السفلى في الوسط.