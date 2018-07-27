أرباح أمازون تفوق التوقعات

نيويورك (رويترز)

أظهرت نتائج أعمال أمازون، أن أرباحها الفصلية فاقت التوقعات في الربع الثاني، في حين توقعت الشركة أرباحاً تشغيلية تتجاوز تقديرات وول ستريت في الربع الثالث، مع ارتفاع أرباح الشركة من الخدمات السحابية ذات الهوامش العالية.

وتتوقع الشركة ربحاً تشغيلياً بين 1.4 مليار و2.4 مليار دولار في الربع الثالث، بما يتجاوز تقديرات المحللين البالغة 843 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات أمازون لخدمات الانترنت (أمازون ويب سيرفسيز)، وحدة الخدمات السحابية السريعة النمو لشركة أمازون، بنسبة 49 بالمئة إلى 6.11 مليار دولار، لتفوق متوسط التقديرات البالغ ستة مليارات دولار، وفقاً لتومسون رويترز آي/‏‏‏بي/‏‏‏إي/‏‏‏إس.

وقفزت أرباح تشغيل أمازون ويب سيرفسيز 80 بالمئة، إلى 1.64 مليار دولار، ما عزز أرباح الشركة بأكملها التي وصلت إلى مثلي التوقعات البالغة 2.50 دولار للسهم. وزاد صافي مبيعات الشركة في أميركا الشمالية، أكبر أسواقها، 43.8 بالمئة إلى 32.17 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

وسجلت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها ارتفاعاً نسبته 39 بالمئة في صافي المبيعات الإجمالية ليصل إلى 52.89 مليار دولار، بما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 53.40 مليار دولار.