مقتل أحد حراس الرئيس الفلبيني بإطلاق نار في مانيلا

كوالالمبور (وكالات)

أعلنت مجموعة الأمن الرئاسي الفلبيني أمس، مقتل أحد حراس الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في حادثة إطلاق نار بالقرب من مقر إقامته بالعاصمة مانيلا. وأفاد المتحدث باسم مجموعة الأمن الرئاسي مايك أكينو للصحفيين بأن الواقعة حدثت في متنزه «مالاكانانج» الذي تتمركز فيه وحدة الحرس الخاص بالرئيس دوتيرتي والقريب من مقر إقامته. وأوضح أن الرئيس الفلبيني لم يكن موجوداً في موقع الحادث وقت إطلاق النار على الحرس.

من جهته، أكد رئيس وحدة الأمن الخاصة بالرئيس لوب داجوي في تصريح مماثل أن أحد حراس الرئيس قتل جراء إصابته بطلق ناري في الصدر، مفيداً بأن الشرطة لم تزل تحقق في الحادث.

ويشن الرئيس دوتيرتي منذ العام الماضي حرباً لا هوادة فيها على تجار المخدرات والمجرمين في بلاده، وذلك لتحقيق وعوده الانتخابية إلا أن شخصيات ومنظمات محلية ودولية انتقدت انتهاك هذه الحرب لحقوق الإنسان بعد سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل خلال عام واحد.