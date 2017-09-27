رئيس وزراء باكستان السابق يتعهد بالتصدي لاتهامه بالفساد

إسلام أباد (رويترز)

تعهد نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق بالتصدي لاتهامه بالفساد بعد أن مثل أمام محكمة تختص بقضايا الفساد أمس، لبدء إجراءات محاكمة تهدد بالنيل من فرص حزبه في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في منتصف عام 2018.

وانتقد شريف الذي عاد إلى باكستان بعد أن أمضى شهراً بالخارج، القضاء بعد أن مثل لفترة وجيزة أمام محكمة مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد بثلاثة اتهامات بالفساد.

وذكرت محطات تلفزيون محلية أن من المقرر أن توجه الاتهامات إلى شريف رسمياً يوم الثاني من أكتوبر بعد نحو شهرين من عزله بقرار من المحكمة العليا لعدم إفصاحه عن مصدر دخل بسيط ينفي حصوله عليه. وقالت لجنة عينتها المحكمة العليا كذلك إن ثروة أسرة شريف تفوق بكثير مصادر دخلها القانوني. ووصف شريف الذي عاد من لندن أمس الأول، عزله بأنه يأتي في إطار تزوير إرادة الناخبين.

وقال «آمل أن يكون بعض من العدالة ما زال حياً». ووصف شريف مزاعم الفساد المنسوبة إليه بأنها ذات دوافع سياسية، في حين لمح حلفاؤه وابنته ووريثته مريم إلى أن الجيش الباكستاني القوي له يد في الإطاحة به.

ومن المقرر أن يمثل اثنان من أبناء شريف كذلك أمام مكتب المساءلة الوطني إضافة إلى وزير ماليته إسحق دار حليفه منذ فترة طويلة المتزوج من إحدى أفراد أسرته.

وأبلغت المحكمة العليا محاكم مكتب المساءلة الوطنية بأن المحاكمات المتعلقة بأسرة شريف يجب أن تستكمل في غضون 6 أشهر ولكن المعارضين يراهنون على أن تواتر الأنباء السلبية من المحاكمات سيضر بشعبية حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز قبيل الانتخابات المقبلة.