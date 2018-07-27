زيادة سياح الصين إلى أوروبا.. وأميركا تتراجع

باريس (رويترز)
أظهرت مسوح، أن السياح الصينيين يُقبلون بشكل متزايد على عروض السفر للسياحة بأوروبا في توجه جديد من نوعه.
وأظهرت بيانات تتبعتها فوروارد كيز للاستشارات، أن حجوزات رحلات السفر للسياحة في شهري يوليو وأغسطس إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من أربعة في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد نتائج قوية في يونيو الذي تزامن مع عطلة صينية.
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وتتحسن آفاق توافد السياح الصينيين إلى أوروبا هذا العام بفضل تحسن التذوق الثقافي، وتفوقه على الرغبة في السفر للتسوق، فضلاً عن المخاوف من برودة الاستقبال في الولايات المتحدة في ظل ولاية ترامب.
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وبينما ارتفعت الحجوزات الصينية لرحلات إلى أوروبا، انخفضت الحجوزات للولايات المتحدة بأكثر من تسعة بالمئة، من بداية العام حتى 22 يوليو، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لما أظهرته بيانات فوروارد كيز.