«النقد الدولي» يحذر الصين من التحفيز الاقتصادي القوي

بكين (أ ف ب)

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية لان ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط. وجاء تحذير الصندوق في تقرير السياسات بعد أن أشار القادة الصينيون في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى الانتقال إلى سياسة مالية أوسع للمساعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبعد أكثر من عام من الجهود الحثيثة للحد من مستويات الدين المرتفعة بشكل خطير، قالت الحكومة الصينية الاثنين إنها ستكون أكثر من «نشيطة» في تحفيز الاقتصاد بسبب «حالة الغموض الخارجي».