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مليون برميل فقط خيار زيادة الإنتاج

أسواق النفط تتراجع بعد مكاسب ثلاثة أيام
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تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2018

طوكيو - جوهانسبرج (رويترز)

انخفضت أسعار النفط أمس، في تعاملات هادئة بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام، لكنها تلقت دعماً من وقف السعودية لنقل الخام عبر ممر ملاحي مهم وانخفاض المخزونات الأميركية، وانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وأوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 74.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش بعد أن زادت 0.8 بالمئة يوم الخميس.

وتتجه هذه العقود إلى تحقيق مكسب بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي أول زيادة من نوعها في أربعة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.56 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات للصحفيين بجوهانسبرج إن منظمة أوبك والمنتجين المستقلين لا يناقشون في الوقت الحالي خيارا لزيادة الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا. ... المزيد
     
 

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