ترامب للمزارعين: فتحنا أوروبا أمامكم

بروكسل (أ ف ب)

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس، أن الملف الزراعي «لن يكون جزءاً من المفاوضات التجارية» المتوقعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ليتعارض كلامها مع تأكيد سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الصدد.

وأكد دونالد ترامب أمام المزارعين الأميركيين الخميس انتصاره غداة هدنة في النزاعات التجارية مع أوروبا، شككت باريس في إمكانية تحول تصريحات النوايا الحسنة بشأنها الى أفعال.

وقال الرئيس الجمهوري خلال زيارة الى مزرعة في ولاية ايوا «فتحنا للتو أوروبا أمامكم، أمام مزارعينا». وكانت واشنطن والمفوضية الأوروبية نزعتا الأربعاء فتيل الأزمة التي نجمت عن فرض رسوم جمركية أميركية، وأعلنتا رغبتهما في إلغاء كل الرسوم الجمركية، وكذلك سلسلة قرارات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.

ويفترض أن تصبح هذه الإجراءات رسمية، لكن وزير التجارة ويلبور روس رأى فيها «تبريراً حقيقياً للسياسة التجارية للرئيس» الأميركي ضد شركاء الولايات المتحدة».

وأكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين لشبكة «سي ان بي سي» عقب اللقاء بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «عقدنا جلسة طويلة من المفاوضات (الأربعاء)».

وأضاف «حددنا الخطوط العريضة لاتفاق..والآن سنحولها الى اتفاق حقيقي»،لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صرح من مدريد «لا أؤيد دخولنا في مفاوضات حول اتفاق تجاري واسع لأن الظروف غير مناسبة اليوم».

وأضاف أنه ينتظر «مؤشرات احتواء للتصعيد حول الفولاذ والألمنيوم اللذين فرضت عليهما الولايات المتحدة ضرائب غير قانونية»، مؤكداً أن ذلك «شرط مسبق لأي تقدم ملموس».

وقال ماكرون، إن «مناقشة تجارية جيدة لا يمكن أن تجري إلا على أسس متوازنة، ولا يمكن أن تجري تحت التهديد بأي شكل من الأشكال».