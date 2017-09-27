صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

القاهرة (أ ف ب)

أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال، الثلاثاء، بالإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية.

وقال، إنها «بدأت بداية قوية جداً». وقال لال خلال مؤتمر صحفي تفاعلي عبر موقع الصندوق الرسمي «كانت التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل». وأوضح لال أن نتائج التقييم الأول لبعثة الصندوق والذي انتهت منه في يوليو الماضي، كانت إيجابية وتثبت تحسن النشاط الاقتصادي المصري وعودة الثقة فيه من قبل المستثمرين.

وقال «توقعنا معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3,5% بنهاية العام المالي 2016/‏17 ولكنه ارتفع إلى 4,2%».

وكان الصندوق اتفق مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2014.