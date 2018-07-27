«دول بريكس» تتعاون لمواجهة الحرب التجارية الأميركية

جوهانسبرغ (أ ف ب)

ندد قادة مجموعة بريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - خلال قمة عقدوها في جوهانسبرغ الخميس، بـ «التحديات غير المسبوقة» التي تُهدد تعددية الأطراف، وذلك رداً على الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة.

وفي بيان مشترك، أعرب الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، والجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، والبرازيلي ميشال تيمر ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي «عن قلقهم بشأن آثار تدابير سياسة الاقتصاد الكُلّي التي اتُخذت في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسة».

وحذروا من أن هذه الإجراءات «يمكن أن تُسبّب تقلبات اقتصادية ومالية في الاقتصادات الناشئة، وقد يكون لها تأثير على آفاق نموها». وأضافوا أن «النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه تحديات غير مسبوقة»، مسلطين الضوء على «أهمية وجود اقتصاد عالمي مفتوح يسمح لكل الدول وجميع الشعوب بأن يتشاركوا فوائد العولمة». كما دعت الدول الخمس «جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى احترام قواعد المنظمة والوفاء بالتزاماتهم في نظام تجاري متعدد الأطراف». وهذا النداء موجه مباشرة إلى الولايات المتحدة التي اتخذت في الأشهر الأخيرة إجراءات تجارية معادية لكل من بكين وبروكسل وموسكو وغيرها.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل خاص رسوماً جمركية على الفولاذ والألمنيوم تستهدف الصين بشكل أساسي، ويهدد الآن بفرض ضرائب صارمة على جميع الواردات الصينية.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيسان الصيني والروسي الخميس على الحاجة إلى تحسين التعاون بين دول مجموعة بريكس.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ البلدان الخمسة أعضاء المجموعة إلى «إطلاق إمكاناتها الهائلة للتعاون الاقتصادي». وقال «من الضروري أن تعزز دول بريكس شراكتها الاستراتيجية» لجعل «العَقد المقبل عقداً ذهبياً آخر».