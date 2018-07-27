استقرار «طبيعي» لسوق العقارات في الشارقة

ماجد الحاج (الشارقة)

تشهد سوق العقارات في الشارقة حالة من الاستقرار حاليا، في ظل هدوء نسبي لحركة البيع والشراء، وهو الوضع الذي يصفه المتعاملون في السوق بالطبيعي، خلال مواسم الصيف من كل عام، وتشهده مختلف مناطق الدولة.

وأكد الخبير العقاري عمر بادعام من مكتب الدبلوماسي للعقارات أنه رغم هذا الاستقرار، فهناك نشاط جيد يتركز على العقارات السكنية الجديدة، سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير، مشيراً إلى أن الإيجارات انخفضت بشكل نسبي خلال الفترة الماضية، وأن ذلك أدى إلى توفير خيارات متنوعة أمام المستأجرين، ما أسهم في تزايد نشاط حركة التنقل في السوق السكني، في ظل دخول مجموعة من الوحدات السكنية جديدة، سواء من الشقق أو الفلل إلى السوق، والتي توفر أسعاراً منافسة، وتستقطب العديد من المستأجرين، ما يسهم في نشاط أعمال الشركات العقارية.

من جانبه، أشار خليفة المهيري من مكتب الراسخون للعقارات إلى دخول الكثير من المباني سوق الخدمة العقارية خلال الأشهر الماضية، منوهاً إلى أن تداول العقارات الصناعية والتجارية الاستثمارية يشهد هدوءاً نسبياً، خصوصاً في مثل هذه الأوقات من العام، حيث موسم الإجازات وسفر الكثير من المستثمرين وأسرهم إلى خارج الدولة لقضاء إجازة الصيف، متوقعاً في هذا الخصوص أن تنتعش حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، وابتداء من أكتوبر القادم من هذا العام.

وقال أحمد تمام، المدير العام لشركة دار التألق العقارية، إن السوق العقاري في دولة الإمارات مزدهر، ولا خوف عليه رغم وجود متشائمين، وذلك لوجود استقرار سياسي واقتصادي في الدولة، وهذا ما يهتم به المستثمر في الداخل والخارج، إضافة إلى وجود تشريعات تشجع على جلب المستثمرين للقطاعات الاستثمارية المختلفة داخل الدولة.

وأشار تمام إلى أنه في الآونة الأخيرة قدم إلى سوق الدولة العقاري الاستثماري مستثمرون من جميع أنحاء العالم أقاموا مشاريع ضخمة، وذلك في مختلف إمارات ومناطق الدولة التي شهدت أسواقها انتعاشاً عقارياً ملحوظاً، مشيراً إلى أن سوق الشارقة من الأسواق المهمة للمستثمرين، نظراً للتشريعات والتسهيلات التي تقدمها، ما أسهم في زيادة حصة الإمارات من الاستثمارات العقارية بالدولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال تمام: أصبح الاستثمار العقاري في الدولة مجالاً آمناً ومربحاً في نفس الوقت، كما أن ارتفاع نسبة العائد الإيجاري والعائد على رأس المال شجع المستثمرين على الدخول في العقار داخل الإمارات دون خوف أو تردد.

وحول توقعاته المستقبلية، أوضح أحمد تمام أن الوضع العام يشير إلى تباين وتنوع ما بين ارتفاع وانخفاض في السوق، وهذا أمر صحي في أي سوق عقاري في العالم.