استقرار «طبيعي» لسوق العقارات في الشارقة

ماجد الحاج (الشارقة)
تشهد سوق العقارات في الشارقة حالة من الاستقرار حاليا، في ظل هدوء نسبي لحركة البيع والشراء، وهو الوضع الذي يصفه المتعاملون في السوق بالطبيعي، خلال مواسم الصيف من كل عام، وتشهده مختلف مناطق الدولة.
وأكد الخبير العقاري عمر بادعام من مكتب الدبلوماسي للعقارات أنه رغم هذا الاستقرار، فهناك نشاط جيد يتركز على العقارات السكنية الجديدة، سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير، مشيراً إلى أن الإيجارات انخفضت بشكل نسبي خلال الفترة الماضية، وأن ذلك أدى إلى توفير خيارات متنوعة أمام المستأجرين، ما أسهم في تزايد نشاط حركة التنقل في السوق السكني، في ظل دخول مجموعة من الوحدات السكنية جديدة، سواء من الشقق أو الفلل إلى السوق، والتي توفر أسعاراً منافسة، وتستقطب العديد من المستأجرين، ما يسهم في نشاط أعمال الشركات العقارية.
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وقال أحمد تمام، المدير العام لشركة دار التألق العقارية، إن السوق العقاري في دولة الإمارات مزدهر، ولا خوف عليه رغم وجود متشائمين، وذلك لوجود استقرار سياسي واقتصادي في الدولة، وهذا ما يهتم به المستثمر في الداخل والخارج، إضافة إلى وجود تشريعات تشجع على جلب المستثمرين للقطاعات الاستثمارية المختلفة داخل الدولة.
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وقال تمام: أصبح الاستثمار العقاري في الدولة مجالاً آمناً ومربحاً في نفس الوقت، كما أن ارتفاع نسبة العائد الإيجاري والعائد على رأس المال شجع المستثمرين على الدخول في العقار داخل الإمارات دون خوف أو تردد.
وحول توقعاته المستقبلية، أوضح أحمد تمام أن الوضع العام يشير إلى تباين وتنوع ما بين ارتفاع وانخفاض في السوق، وهذا أمر صحي في أي سوق عقاري في العالم.