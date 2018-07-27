«إن إم سي»: التحفيز الاقتصادي في أبوظبي يعزز فرص الاستثمار

حسام عبدالنبي (دبي)

يشهد الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً بحسب براسانث مانغات، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، مرجعاً ذلك إلى توافر فرص نمو كبيرة ومضطردة على مستوى الدولة، أبرزها زيادة عدد السكان، والتخطيط من قبل الجهات المختصة لتوفير مزيد من الخدمات الصحية المتقدمة وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الدولة على الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، من خلال تقديم حزمة التسهيلات والخدمات.

وأكد مانغات، أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بقيمة 50 مليار درهم، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي المستدام للبلاد في كافة القطاعات، ومنها قطاع الصحة، على المدى الطويل، منوهاً بأن تلك العوامل مجتمعة تجعل الإمارات من أفضل الأسواق في المنطقة لشركات الخدمات الصحية.

وقال مانغات، إن انتعاش أسعار النفط وارتفاعها فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، أتاح للحكومة في الإمارات مجالاً أوسع للإنفاق الحكومي، واتخاذ خطوات فعالة لإنعاش الاقتصاد.

وذكر أن الاقتصاد الإماراتي انتعش بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث ظهرت النتائج بسرعة، بعد أن أظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 1.2% في الربع الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 0.1%عن الربع السابق، وفي أبريل 2018 تمت الموافقة على تأشيرة الترانزيت لليوم الواحد الجديدة، ما يعني إضافة مليون سائح إضافي حسب قسم السياحة والتسويق التجاري، مشيراً إلى أهمية تسريع تسوية الدفعات المستحقة على العقود من أجل تحسين تدفق الأموال، وكذلك مراجعة الغرامات المختلفة لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح مانغات، أن من أهم المحفزات الحكومية الجديدة إعفاء التراخيص الجديدة من شرط الوجود الفعلي في الإمارة خلال العامين الأولين، وهذا من شأنه أن يقلل التكاليف ويُحسن فرص العمل.

وبين أن التشريعات الجديدة ستوفر تطويراً واسعاً لحيازات الأراضي، ما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع الممتلكات العقارية في الوقت الذي يتم فيه المحافظة على السياحة كمقدمة لتأجيج الطلب وتعزيز الإنفاق، حيث يجب أن يشجع إعفاء جميع التراخيص الجديدة من شرط وجود مكتب أو مساحة عمل في الإمارة لمدة عامين والسماح بتراخيص دائمة للبيوت والشركات الصغيرة على الازدهار، وتعزيز الطلب على العقارات.