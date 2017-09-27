الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة للوساطة في ليبيا

ساسي جبيل، وكالات (تونس)
أطلقت الأمم المتحدة أمس محاولة جديدة للوساطة من أجل إنهاء الفوضى في ليبيا سياسياً، حيث انطلقت في العاصمة التونسية تونس أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي «الصخيرات»، استجابة لدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة الذي افتتح في الضواحي الشمالية الاجتماعات الرسمية حول الأزمة الليبية. وقال سلامة أمس، إن المقترح الذي تقدم به لتعديل اتفاق «الصخيرات» هو تعديل محدود ولا يمس جوهر الاتفاق القديم، مشيراً إلى أن الاجتماع هو خطوة أولى تمهيدية لاجتماعات قادمة قد تكون أهم وبحضور أكثر عدد الفرقاء الليبيين.
وطالب سلامة، خلال الكلمة التي حضرها الصحفيون، كل المسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ مؤسساتهم الوطنية، مشيراً إلى وجود مؤسسات منقسمة يجب توحيدها ومؤسسات وصفها بالمريضة يجب إنقاذها. وقال المبعوث الأممي، إنه حصل على توافق قبل البدء في صياغة نصوص الاتفاق السياسي، مؤكداً أنه يتم تأسيس حاليًا مؤسسات جديدة. وأشار إلى أنه يتقدم بالاقتراحات فقط إلى اللجنتين الممثلتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما من يعتمدان التعديلات.
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كما كشف أن مجلس النواب الليبي وعده بالمصادقة على التعديلات الجديدة في اتفاق الصخيرات، موضحاً أن الاتفاق المذكور (اتفاق الصخيرات) سيبقى ساري المفعول إلى حين التوافق حول التعديلات. ورداً على سؤال حول الانتخابات المتوقع أن تجري بعد الخطة التي قدمها والتي ستنتهي خلال عام بحسب تقديره، أكد سلامة أنه يجب أن تتقبل كل الأطراف نتائج الانتخابات الليبية القادمة، وإن أتت المشاركة متدنية إلى حد ما، كما سبق أن حصل سابقاً في ليبيا.
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ويشار أيضاً إلى أنّ رئيس اللجنة الممثلة لمجلس النواب (برلمان طبرق)، عبد السلام نصية، كان قد دعا إلى «التفاعل بإيجابية» مع خريطة الطريق الجديدة.