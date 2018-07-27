«كهرباء دبي» تنظم جلسة عصف ذهني لموظفيها من أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة عصف ذهني، تضمنت فعاليات مبتكرة للقراءة لموظفي الهيئة من أصحاب الهمم، وذلك في خيمة «القراءة طاقة إيجابية» التابعة للهيئة في حديقة زعبيل في دبي.
وتأتي الجلسة ضمن الأنشطة التي ينظمها مكتب «أبشر» في قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية لموظفي الهيئة من أصحاب الهمم والاجتماعات الدورية معهم، للوقوف على احتياجاتهم الوظيفية، والتأكد من سهولة وصولهم للمباني والمرافق، وضمان حصولهم على الخدمات والمعلومات المؤسسية على حد سواء مع بقية زملائهم.
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كما تلتزم الهيئة بتحقيق أهداف الأجندة الحكومية في محور التوظيف الدامج الذي يستهدف صقل قدرات أصحاب الهمم وتزويدهم بمهارات مهنية وتشغيلية تدعم استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي».