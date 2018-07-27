«كهرباء دبي» تنظم جلسة عصف ذهني لموظفيها من أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة عصف ذهني، تضمنت فعاليات مبتكرة للقراءة لموظفي الهيئة من أصحاب الهمم، وذلك في خيمة «القراءة طاقة إيجابية» التابعة للهيئة في حديقة زعبيل في دبي.

وتأتي الجلسة ضمن الأنشطة التي ينظمها مكتب «أبشر» في قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية لموظفي الهيئة من أصحاب الهمم والاجتماعات الدورية معهم، للوقوف على احتياجاتهم الوظيفية، والتأكد من سهولة وصولهم للمباني والمرافق، وضمان حصولهم على الخدمات والمعلومات المؤسسية على حد سواء مع بقية زملائهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بموظفيها من أصحاب الهمم، وتمنحهم الأولوية في برامجها المجتمعية والتوعوية، انسجاماً مع «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

كما تلتزم الهيئة بتحقيق أهداف الأجندة الحكومية في محور التوظيف الدامج الذي يستهدف صقل قدرات أصحاب الهمم وتزويدهم بمهارات مهنية وتشغيلية تدعم استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي».