السعودية: تعيين امرأة بمنصب مساعد لرئيس بلدية

الرياض (وكالات)

للمرة الأولى في السعودية، أُعلن تعيين امرأة في منصب مساعد رئيس بلدية تحقيقاً لرؤية 2030 التي تبنتها المملكة، حيث أصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير قراراً بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية. وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أنه بناءً على ما رفعه رئيس بلدية محافظة الخبر بشأن طلب تأسيس وحدة نسائية تابعة للبلدية، وذلك للحاجة الماسة للعنصر النسائي، فقد تقرر استحداث قسم الخدمات النسائية في بلدية الخبر يرتبط مباشرة برئيس البلدية.

وشدد الجبير، بحسب ما ذكرت الأمانة على موقعها الإلكتروني، على أن هذا يأتي ضمن خطتها لتطوير العمل البلدي، وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية، خاصة مع دخول المرأة عضوية المجالس البلدية، وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة. ولفت إلى أن رؤية 2030 ركزت على إشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، من خلال توليها المناصب القيادية في العديد من المجالات المختلفة، مؤكداً أن الرؤية تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

من جانب آخر، أوردت وسائل إعلام سعودية أمس نبأ إقالة مسؤول تعليمي كبير ومراجعين آخرين بسبب صورة في كتاب مدرسي للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز وإلى جواره يودا الشخصية الشهيرة في سلسلة أفلام حرب النجوم. واتخذ قرار الإقالة بسبب أخطاء أخرى في كتب مدرسية متنوعة لمواد، من بينها التاريخ والكيمياء واللغة الإنجليزية والتربية الدينية. وقالت وسائل الإعلام السعودية، إن وزارة التعليم سحبت الكتب المدرسية التي تحتوي على صورة أدخلت عليها تغييرات ببرنامج «الفوتوشوب» لتحرير الصور حتى يظهر فيها يودا جالساً إلى جوار الملك فيصل، وهو يوقع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.