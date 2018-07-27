حسام عبدالنبي (دبي)

تتمتع الإمارات بفرصة كبيرة لتحقيق نجاح ملموس كمركز للتعامل بالعملة الصينية الـ«يوان»، سواء في التجارة الصينية الخليجية أو مع أفريقيا، بحسب خبراء أكدوا أن جهود حكومة الصين تكللت بالنجاح في إصلاح النظم النقدية والمالية، مستشهدين بقرار صندوق النقد الدولي بإدراج الـ«يوان» في سلة عملات حقوق السحب الخاصة بدءاً من 1 أكتوبر 2016، معتبرين ذلك القرار انعكاساً للتحولات الرئيسة في الاقتصاد العالمي، وإقراراً بتقدم الصين على مدار العقود القليلة الماضية نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واعتماداً على قوى السوق.

وقالوا إن هناك معيارين رئيسيين لإدراج أي عملة في سلة حقوق السحب الخاصة، الأول أن تكون العملة صادرة من أكبر البلدان المُصدرة في العالم على مدار السنوات الخمس الأخيرة، والثاني أن تكون واسعة الاستخدام في أداء مدفوعات المعاملات الدولية وواسعة التداول في البورصات الرئيسة.

وجاء قرار اعتماد الـ«يوان» كعملة قابلة للاستخدام الحر في واقعة تعد الأولى التي تضاف فيها عملة جديدة إلى سلة العملات العالمية، منذ أن حل اليورو محل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني عام 1999، ليتم إدراج الـ«يوان» كعملة خامسة، إلى جانب الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

ويرى الخبراء أن اعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر شهادة عالمية بأهمية دور الصين في التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في استخدام عملتها وتداولها على المستوى الدولي، وفي الوقت نفسه اعتراف بصحة الإصلاحات التي تجريها الصين في النظام النقدي ونظام سعر الصرف والنظام المالي، فضلاً عن تحرير الأسواق المالية وإدماجها في الاقتصاد العالمي وتحسين البنية التحتية، مرجحين أن يؤدي إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى مزيد من تنامي استخدامه وتداوله على الصعيد الدولي.