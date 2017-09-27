خادم الحرمين: اليوم الوطني جسّد وحدة السعوديين

الرياض (وكالات)

قال خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسة الوزراء التي ترأسها، أمس، إن اليوم الوطني الـ 87 للسعودية، جسّد الوحدة الوطنية، وما يتمتع به شعب المملكة من لحمة وحب ووفاء لوطنهم. كما أعرب الملك سلمان عن الفخر والاعتزاز بما تشهده السعودية، وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني السابع والثمانين، من تطور ونماء في شتى المجالات، وما ينعم به مواطنوها والمقيمون فيها من أمن ورخاء، وما يلقاه ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار منذ قدومهم وحتى مغادرتهم من عناية واهتمام وتسخير لجميع الإمكانات، وتطوير مستمر للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق.

وثمن مجلس الوزراء صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار مبادرة منه لما يتعرض له مهجرو الروهينجا الفارون من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب، وعد ذلك امتداداً للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجه بها الملك لنجدة مهجري ميانمار المنكوبين للتخفيف من معاناتهم، وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم.