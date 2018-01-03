8 يناير إعلان جدول انتخاب رئيس مصر لعام 2018

القاهرة (وكالات)

أعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أن الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا عالميا بالهيئة العامة للاستعلامات في 8 يناير، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وجميع القرارات المنظمة لها من دعوة الناخبين للاقتراع ومواعيد التصويت وشروط الترشيح والأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين. وأكد خلال تصريحات صحفية أمس أن الهيئة انتهت من جميع التجهيزات اللازمة للانتخابات الرئاسية، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، التي من بينها تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئة لتوعية الناخبين في المشاركة فى الانتخابات، وإنتاج مواد إعلامية للتوعية والإرشاد وإرسالها الى القنوات الفضائية، لبثها وتوعية المواطنين.

وأوضح الشريف، أنه تم تشكيل لجنة أخرى لوضع الضوابط المنظمة لعملية متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة المسؤولة عن تحديث قاعدة بيانات الناخبين تقوم بشكل يومي بحذف من لا يحق لهم التصويت سواء من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو من توفوا، كما يتم إضافة المواليد الذين بلغوا سن الـ18 عاما أو من زال عنهم سبب المنع من التصويت والترشح.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تطبيق قانوني مباشرة الحقوق السياسية والكيانات الإرهابية فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية. وتابع: «إن الهيئة تستعمل القانون في عملية تحديث قاعدة البيانات حيث سيتم حذف جميع من صدرت ضدهم أحكام نهائية سواء من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أو من المواطنين العاديين، أو من تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل نهائي، بإن الهيئة ستعلن عن غلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد الدعوى إلى الانتخابات والمقرر يوم 8 يناير، على أن يتم تحديد مدة 15 يوما وفقا للقانون لإضافة من صدرت لصالحهم أحكام، بالإضافة إلى قاعدة البيانات أو حذف من صدرت ضدهم أحكام.