«الشرعية» تحقق مكاسب جديدة في صعدة وشبوة

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي أمس، مكاسب جديدة في المعارك الدائرة في محافظتي صعدة وشبوة، في حين بدأت عملية عسكرية واسعة، ضد «القاعدة» في جبال المراقشة بمحافظة أبين. وقالت مصادر في الجيش والمقاومة الشعبية إن القوات الحكومية تقدمت في جبهة «علب» الحدودية وسيطرت على مناطق جبلية في بلدة باقم شمال محافظة صعدة. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية سيطرت على جبل «شُعير» ومرتفعات «القعام السود» في باقم بعد هجوم كبير أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة استمرت ساعات.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 15 غارة على مواقع للميليشيات الانقلابية في جبل شُعير ومنطقتي مندبة وآل الزماح في باقمالتي تبعد 80 كيلومتراً إلى الشمال عن مدينة صعدة.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بمصرع مالا يقل عن 45 من عناصر الميليشيا في الاشتباكات والضربات الجوية التي استهدفت أيضاً مواقع للحوثيين في بلدة مجز المجاورة، وفي بلدة الصفراء وسط المحافظة.

في غضون ذلك، استمرت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في بلدتي صرواح ونهم شرقي صنعاء، فيما قصفت مقاتلات التحالف العديد من مواقع الميليشيات في نهم.