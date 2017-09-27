دمشق، موسكو (وكالات)
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها أمس، إن قاذفات استراتيجية روسية من طراز «توبوليف-95» أطلقت صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا، فيما قتل 27 مدنيا بغارات جوية شنتها طائرات روسية وطائرات النظام على أرياف الحسكة وحلب وإدلب وحماة.
ووقال وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الصاروخية نفذت على مسافة آمنة من القوات الخاصة الأميركية وفصيل تدعمه الولايات المتحدة في محافظتي دير الزور وإدلب.
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وفي ريف الحسكة، ذكر المرصد السوري أنه قتل 11 شخصاً على الأقل في ضربات جوية استهدفت مناطق في بلدة مركدة الواقعة في الريف الجنوبي، فيما لا يزال عدد الضحايا مرشحاًَ للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.
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كما قتل 5 مدنيين وجرح آخرين أمس، بقصف جوي استهدف بلدة حوير العيس بريف حلب، وسط قصف جوي عنيف ومركز على بلدات ريف حلب من الطيران الحربي الروسي.
وقال ناشطون معارضون إن الطيران الحربي استهدف بعدة غارات منازل المدنيين في بلدة حوير العيس بريف حلب الجنوبي، خلفت 5 ضحايا كحصيلة أولية بينهم طفلين وأكثر من 15 جريحاً، عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم للمشافي الطبية.
وقتل مدنيان اثنان وأصيب آخرون نتيجة غارات جوية التي استهدفت منطقة المهندسين بريف حلب الغربي. وتواصلت الغارات الجوية في عموم الريف الإدلبي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ هذه الطائرات غارات على أماكن في أطراف مدينة إدلب وأطرافها وبلدة سراقب وقرى الجانودية وقيقون وعين السودا ومشمشان بريف مدينة جسر الشغور، ما تسبب بمقتل طفلين اثنين ورجل وإصابة 4 أطفال آخرين بجراح، فيما قتلت مواطنة جراء قصف جوي تعرضت له أماكن في قرية سنجار بالريف الشرقي.