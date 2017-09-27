دمشق، موسكو (وكالات)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها أمس، إن قاذفات استراتيجية روسية من طراز «توبوليف-95» أطلقت صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا، فيما قتل 27 مدنيا بغارات جوية شنتها طائرات روسية وطائرات النظام على أرياف الحسكة وحلب وإدلب وحماة.

ووقال وزارة الدفاع الروسية إن الضربات الصاروخية نفذت على مسافة آمنة من القوات الخاصة الأميركية وفصيل تدعمه الولايات المتحدة في محافظتي دير الزور وإدلب.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الروسي شيد جسراً على نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا لنقل القوات والمركبات إلى الجانب الآخر لدعم هجوم تشنه قوات النظام. وعرض التلفزيون الروسي لقطات لشاحنات تعبر الجسر.

وفي ريف الحسكة، ذكر المرصد السوري أنه قتل 11 شخصاً على الأقل في ضربات جوية استهدفت مناطق في بلدة مركدة الواقعة في الريف الجنوبي، فيما لا يزال عدد الضحايا مرشحاًَ للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.

وفي سياق متصل، قتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في قصف جوي من الطيران الحربي الروسي على ريف حماة وسط سورية أمس. وقالت مصادر في المعارضة السورية، إن «طائرات حربية روسية شنت أكثر من 22 غارة على قرى تابعة لناحية السعن في ريف حماة الشرقي ومنها قرى «قصر ابن وردان، والمويلح، وطوال باغين وسروج»، ما تسبب بسقوط 5 قتلى بينهم ثلاثة أطفال وجرح أكثر من 14 آخرين وإلحاق دمار كبير في المنازل والممتلكات في تلك القرى. وأضافت المصادر أن تلك الطائرات شنت أيضاً عدة غارات على مدينة كفرزيتا في الريف الشمالي وترافقت تلك الغارات مع قصف بصواريخ الفيل والمدفعية على المدينة، بالإضافة لقصف على مدينة اللطامنة والمزارع المحيطة بها والذي أدى إلى مقتل عنصر من جيش العزة التابع للجيش الحر وعدد غير معروف من المدنيين الذين قتلوا وجرحوا بسبب صعوبة الاتصالات.

كما قتل 5 مدنيين وجرح آخرين أمس، بقصف جوي استهدف بلدة حوير العيس بريف حلب، وسط قصف جوي عنيف ومركز على بلدات ريف حلب من الطيران الحربي الروسي.

وقال ناشطون معارضون إن الطيران الحربي استهدف بعدة غارات منازل المدنيين في بلدة حوير العيس بريف حلب الجنوبي، خلفت 5 ضحايا كحصيلة أولية بينهم طفلين وأكثر من 15 جريحاً، عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم للمشافي الطبية.

وقتل مدنيان اثنان وأصيب آخرون نتيجة غارات جوية التي استهدفت منطقة المهندسين بريف حلب الغربي. وتواصلت الغارات الجوية في عموم الريف الإدلبي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ هذه الطائرات غارات على أماكن في أطراف مدينة إدلب وأطرافها وبلدة سراقب وقرى الجانودية وقيقون وعين السودا ومشمشان بريف مدينة جسر الشغور، ما تسبب بمقتل طفلين اثنين ورجل وإصابة 4 أطفال آخرين بجراح، فيما قتلت مواطنة جراء قصف جوي تعرضت له أماكن في قرية سنجار بالريف الشرقي.